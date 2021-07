Brandgeur in schrijnwerkerij in Lummen

Lummen

In een schrijnwerkerij aan de Klaverbladstraat ontstond vrijdagochtend een kleine brand. De brandweer van Zuid-West Limburg rukte uit met de grote middelen. Volgens kapitein Werner Van Kerckhoven kwam er een oproep binnen van een brandgeur. “Toen we arriveerden hing die brandgeur nog in een machine. Vermoedelijk waren de problemen ontstaan door een genster. Alles wordt nu gecontroleerd en opgekuist zodat er zeker geen nieuwe brand kan ontstaan”, aldus Werner Van Kerckhoven.