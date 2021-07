Dit denkt Italo-Belg Peppe over de kwartfinale: “Het maakt niet uit wie wint, het wordt een feest”

Voor de grote Belgisch-Italiaanse gemeenschap in de Limburgse mijnstreek, wordt de kwartfinale tussen de Rode Duivels en de squadra azzurra extra speciaal. Kiezen tussen hun Italiaanse roots of het land waarin ze hun hele leven hebben doorgebracht, is voor hen kiezen als tussen twee kinderen. Wij trokken langs de Italiaanse cafés en restaurants van Genk en lieten de Italo-Belgen toch kleur bekennen. Lukaku of Immobile? ‘Il Canto degli Italiani’ of de Brabançonne? We legden hen zes dilemma’s voor (zie video hierboven).

Om echt te begrijpen hoe de match leeft bij de Italiaanse Belgen spraken we ook uitgebreid met Peppe Giacomazza, de bekende tv-kok van Njam die in zijn toprestaurant La Botte in Genk verschillende Rode Duivels en buitenlandse topvoetballers tot zijn vast cliënteel mag rekenen. “Sowieso wie er ook wint of verliest, het zal hier altijd feest zijn”, denkt Giacomazza. “Want ik zie ook dat de Belgen nu met auto’s door de straten rijden en toeteren na een gewonnen match. Dat was vroeger niet. Misschien heeft dat met het post-coronatijdperk te maken, maar het gaat wel iets bijzonder geven vrijdagavond.”

Wie door de straten van Genk wandelt ziet overal vlaggen aan de huizen hangen. Op dat vlak gaat de strijd ongeveer gelijk op. “Aan de kant van Zwartberg en Waterschei is het meer groen-wit-rood. Maar hier in het centrum zie je veel Belgische vlaggen. Er worden ook constant plaagstoten uitgedeeld onder elkaar. Mensen die al lachend komen zeggen: we komen hier vrijdag nog eens goed eten, maar als er zaterdag nog plaats is willen we dat je biefstuk-friet serveert. Dat hoort erbij, dat is fijn. De match België-Italië is hier in Genk het enige gespreksonderwerp tegenwoordig.”

(Lees verder onder de video)

Net zoals de andere Italo-Belgen die we spreken in Genk wil Peppe eigenlijk liever geen partij kiezen vrijdagavond. “Nee, dat is te moeilijk. Ik ben in België geboren, maar ik ben ook Italiaan. Het is normaal dat ik Italië graag zie. Ik heb een sterke band met België en ik ken ook héél veel Rode Duivels persoonlijk. Dat de beste mag winnen en later ook het EK op zijn naam mag schrijven. Ik weet echt niet wie het zal halen. Vroeger zou ik gezegd hebben: Italië kan slecht spelen, maar de vedetten zullen het verschil maken. Nu is het eerder andersom. Of Kevin De Bruyne speelt of niet, zal de belangrijkste factor zijn.”

Wie vrijdagavond ook als winnaar uit de strijd zal komen, het zal sowieso feest zijn in Genk. Maar als Italië het haalt zullen de festiviteiten allicht toch iets uitbundiger zijn. “Na elke gewonnen match van Italië is er aan de fontein van de Place Misère in Genk een reünie van alle Italiaanse fans en dan vertrekken ze samen naar het gemeentehuis terwijl het Italiaanse volkslied wordt gezongen.”

Peppe Giacomazza — © Walter Saenen - WAS

(Maarten Delvaux)