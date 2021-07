Wist je dat je in Spanje maar 30 kilometer per uur mag rijden in de bebouwde kom? En dat de Duitse politie je wagen in beslag kan nemen als je een radarverklikker bij hebt? Voor je straks met de wagen op vakantie vertrekt, ken je best de regels van je bestemming – én van de landen die je doorkruist. Het kan je veel geld besparen.