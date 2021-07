ZinInZang viert het Feest van de Vlaamse Gemeenschap virtueel

Jaarlijks vieet ZinInZang het Feest van de Vlaamse Gemeenschap met een bijzondere en unieke activiteit. Omwille van corona was het dit jaar nog niet live, maar werd het een virtueel evenement.

Stijn Moekaars is de auteur van een video van 90’ met een prominente rol voor de 13 deelgemeenten van Bilzen. De video bevat 17 meezingliederen, allemaal ondertiteld. De titel is: "Vlaanderen zoals het mag of moet – Alle 13 goed!” Je kan genieten van de verhalen uit de 13 deelgemeenten, zowel op internet als op TV. Alle praktische en actuele informatie en de link van de video's van de vorige maanden vind je op www.zininzang.be.