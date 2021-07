Twaalf leerlingen van opleidingsvorm 2 in De Richter studeren af

Elf leerlingen konden meteen aan het werk met een vast contract. Het mooie van OV2 is dat de school deze leerlingen begeleidt naar vast werk waar hen een solide en beschermde omkadering en zeker niet te vergeten een zeer goede verloning wordt gegeven.Scania, Alken Maes, JBC, Green Yard en Essers zijn enkele van de bedrijven waar deze toppers aan de slag gaan. Dit wordt mede mogelijk gemaakt met de hulp van Bewel. Twee leerlingen beginnen bij De Kolonie in As via een aangepast traject.De school is apetrots op deze leerlingen. Hoofddoel is om zoveel mogelijk kinderen een goed kader, een stevige basis en de nodige knowhow mee te geven die ze nodig hebben in hun latere leven!