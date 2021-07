K3 en L6 zwaaien af bij VBS Het Kozijntje

Nieuwerkerken

Op dinsdagavond 29 juni 2021 mochten de kleuters van K3 van VBS Het Kozijntje op het podium dansen in aanwezigheid van hun fiere ouders. Elke kleuter kreeg een medaille en een gepersonaliseerd kleuterdiploma met daarop hun droomjob. Als deze kleuterdromen uitkomen, dan zullen er in Kozen later veel frituuruitbaters zijn.