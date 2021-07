Eerste KVG-wandeling valt in 't water

Het was de bedoeling om een fijne toegankelijke wandeling te maken, vertrekkend aan de parking van de sporthal in Alken. De aanwezigen werden echter verrast door een wolkbreuk met onweer, net op het afgesproken uur. Er zat niet meer op dan een schuilplaats te zoeken en waar kon dat beter dan bij de dichtbijgelegen ijsjeszaak Verano. Zelfs met wandelschoenen aan smaakt zo’n ijsje heerlijk. De KVG'ers hadden de kans om rustig bij te babbelen en weer ideeën naar boven te halen voor het volgend jaarprogramma. Van wandelen kwam niets meer in huis want het bleef de hele avond regenen.