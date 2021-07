Fiets- en wandelboulevard aan het water

Na het bouwverlof, op 2 augustus, starten de werken voor de aanleg van het nieuwe Passantenplein in Bocholt. Het schepencollege toonde alvast het spandoek met de info over de werken. Het Passanteplein zal omgetoverd worden tot een prachtige wandel- en fietsboulevard en zal zorgen voor meer beleving aan het water.

De aannemer van de werken is Goijens Wegenbouw uit Bree. Het gemeentelijk aandeel in de kosten bedraagt bijna 1,2 miljoen euro. Als alles meezit zouden de werken rond mei 2022 klaar moeten zijn. Op het spandoek staat een QR-code. Als je die scant kom je op een pagina van de gemeentelijke website waar je alle info en de voortgang van de werken kan volgen. Ook het signaliatie- en omleidingsplan van de werken vind je op die pagina. Op dit moment zijn er al voorafgaande rioleringswerken aan de gang in de Hoogstraat. Hier wordt ook een wadi (waterbekken) aangelegd dat dient als bufferbekken bij zware regenval.