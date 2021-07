Leukedingendag voor de kinderen van de SBS Koersel

De leukedingendag in SBS Koersel was een mooie afsluiter van het schooljaar.

Maandag mochten de kinderen van het vierde, het zesde en het eerste leerjaar in die volgorde naar de sporthal. Grote springkastelen, trampolines en klimrekken stonden hen op te wachten. In een doorschuifsysteem konden ze ten volle genieten. Dinsdag werd de sporthal ingenomen door de kinderen van het derde, het vijfde en het tweede leerjaar in die volgorde konden ze zich uitleven. Twee topdagen voor de kinderen want onder de middag konden ze nog genieten van frietjes.