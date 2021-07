Buurtbewoners doen hun zegje over een speel- en ontmoetingsplein in de Vaalvijverstraat

De omwonenden van het plein waren door de gemeentediensten uitgenodigd om hun mening te geven omtrent een mogelijk project om het grasplein in de Vaalvijverstraat en het aanpalend speelpleintje opnieuw in te richten. Er was een behoorlijke opkomst voor dit participatiemoment alsook een afvaardiging van meerdere ambtenaren van de gemeente. Schepen van jeugd en wijkontwikkeling Jessie De Weyer zei dat het Vaalvijverplein één van de twee gelijkaardige projecten is die de gemeente elk jaar wil realiseren. Serge Swerts, deskundige samenleven, legde uit wat de bedoeling van de samenkomst was en hoe de informatie verder verwerkt zou worden. De aanwezigen werden uitgenodigd om aan de tafeltjes te gaan zitten en hun ideeën op de uitgetekende plannen te noteren. Vooral de jeugdigen namen de kans gretig waar en tekenden hun wensen spontaan op de plannen. De ouderen waren sceptisch ten opzichte van dit project, zij vrezen voor de verstoring van de rust in de omgeving. De ingezamelde informatie zal verder bestudeerd worden door de gemeente en er zullen, indien nodig nog terugkoppelingen naar de gemeenschap in de Vaalvijverstraat gemaakt worden.