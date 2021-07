Eerste generatie 7 Naamloos studeert af aan de Provinciale Handelsschool Hasselt

Vol trots en pretoogjes steken ze hun speech af. De eerste generatie 7Naamloos zwaait af. Na een jaar, dat in het teken stond van onverwachte wendingen, gaan deze leerlingen hun toekomst als student vol vertrouwen tegemoet. Ze kregen het afgelopen jaar dan ook een gedegen voorbereiding. Deze groep leerlingen zijn de eerste afstudeerders van de nieuwe richting 7Naamloos. Het is een schakeljaar tussen het zesde of zevende jaar beroepsonderwijs naar een bachelor of een graduaatsopleiding aan een hogeschool. De leerlingen leren stap voor stap opnieuw studeren en leren methodes en technieken om de leerstof te verwerken. Ze worden niet betutteld, maar ze worden behandeld als volwassenen. Het volgen van de richting 7Naamloos verhoogt hun slaagkansen bij hun verdere studies. "Het vergt best wel wat doorzettingsvermogen van de leerlingen, maar waar een wil is, is een weg", zegt Ludwine Breuls, leerkracht economie.Zo getuigt Ali Chayauri: "Economie was absoluut niet mijn favoriete vak. Het enthousiasme van mijn leerkrachten was aanstekelijk, waardoor ik meer en meer interesse kreeg in economie en zin om te leren. Ik heb in de vorige jaren ook bijna geen wiskunde gehad, maar het is toch gelukt om hiervoor te slagen. De vakken waren moeilijker dan ik verwachtte, maar ik heb volgehouden. Vandaag mag ik mijn diploma in ontvangst nemen."Volgend jaar gaat Ali vastgoedmakelaar studeren en heeft met een goede voorbereiding alvast alle troeven in handen om ook daarvoor te slagen. Mariam Bosch is lovend over de opleiding: "Als leerling uit de B-stroom legde ik nog nooit examens af. Het was dan ook een hele aanpassing toen er taken, opdrachten en proeven voorgeschoteld werden. Onze klas werd echter warm onthaald en we kregen goede ondersteuning. We werden klaargestoomd voor het hoger onderwijs. 7 Naamloos geeft ons dan ook een goede basis voor onze verdere studies."Mariam is helemaal gebeten door ondernemen en gaat volgend jaar marketing studeren.