Natuurpuntafdelingen werken samen voor Expeditie Natuurpunt

Expeditie Natuurpunt is een ferme trektocht van 2 dagen door onze natuurgebieden. Vooraf zamelen de deelnemers geld in voor onze natuur.

Natuurpunt Hasselt-Zonhoven & Natuurpunt Heusden-Zolder staken de koppen bij elkaar om een campingplaats te voorzien voor deelnemers (28 teams) die te voet vertrekken van Meerhout (start) richting Diepenbeek (finish). Afdeling Heusden-Zolder beschikt over een prachtige weide die werd ingekleed als camping. In de late namiddag en na 37 km stappen, arriveerden de 1ste deelnemers die enthousiast onthaald werden met de nodige toeters en bellen. Zo speelde ook iemand ukelele, versterkt met het zangtalent van enkele bestuursleden.Na een verfrissende douche en inspectie van de tentjes, werd de vermoeide wandelaars een warm avondmaal aangeboden. Hier zorgde biotraiteur Jelle voor. Er werd nog tot 23.30u gekeuveld in kleine groepjes met wat frisse drankjes en om middernacht kroop iedereen voldaan in zijn of haar tentje.Een plaatselijke haan kraaide de slapende wandelaars wakker en Jelle stond klaar met vers gebakken spek en eieren. Met goed gevulde buikjes begonnen de wandelaars aan deel 2 van hun trektocht, richting Diepenbeek.In totaal hebben alle deelnemers van NP Expeditie samen een slordige 400.000 euro bijeen gesprokkeld die besteed zal worden aan onze mooie natuur.