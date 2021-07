Bubbelwandeling bij De Wikke

Ze vertrokken in bubbels van 2 klassen richting Siemkensheuvel. Daar mochten de kinderen een tijdje spelen in het bos. Op de planning stonden verschillende activiteiten: mandala's bouwen met natuurelementen, trefbaltornooitje en natuurlijk kampen bouwen. Daarna wandelden ze verder door de velden naar hun lunchplek. In een mum van tijd stonden de tafels en stoelen klaar voor elke klasbubbel. Geen boterhammen dit keet, maar wel spaghetti. Door de juffen, meester Bart en mama Carine P klaargemaakt. Als toetje was er nog een lekker ijsje.