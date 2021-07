Campus MAX STEM zwaait 150 leerlingen uit

Campus MAX STEM organiseerde een grote uitzwaai-proclamatie “You made it” voor haar afgestudeerde leerlingen. Maar liefst 150 leerlingen kregen er via een drive-through proclamatie in thema van de Olympische spelen hun diploma uitgereikt.

“Ondanks de huidige coronamaatregelen wilden we onze leerlingen toch een mooi en onvergetelijk afscheid bezorgen. Via deze ludieke drive-through hadden we de kans om onze leerlingen te feliciteren met het behalen van hun diploma. We zijn ervan overtuigd dat de leerlingen met hun STEM-diploma de ideale basis hebben meegekregen om verder te studeren of om aan het werk te gaan op de arbeidsmarkt”, vertelt Sophie Adamczewski.