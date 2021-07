Ovidias valt opnieuw in de prijzen

Voor de vierde keer valt Ovidias in de prijzen tijdens de Superior Taste Awards van iTQi. De prestigieuze culinaire instelling bekroont deze keer de Poetry Collection gevuld met zes verfijnde pralines.

iTQi staat voor het International Taste & Quality Institute, een toonaangevende organisatie die zich wijdt aan het testen en promoten van voeding en drank. Om deze producten te beoordelen, werkt iTQi nauw samen met gekende chefs, sommeliers en drankexperts. De luxe Poetry Collection bevat zes unieke pralines met nieuwe, frisse smaken van onder andere framboos, een vulling op basis van banaan in combinatie met speculoospasta, melkchocolade met een smeuïge kokos ganache vulling… Al deze smaken werden enorm geapprecieerd door het ITQI-panel. Deze pralines zijn de ideale combinatie met een glas wijn of bubbels.Bij Ovidias wordt steeds gewerkt met kwalitatieve ingrediënten zonder toevoeging van conserveermiddelen. Het maken van een traditioneel product hoeft innovatie zeker niet in de weg te staan.