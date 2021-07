Actrice Amber Heard is “op eigen voorwaarden” mama geworden: “Hoop dat dit ooit normaal wordt”

Voor fans was het wellicht een grote verrassing, maar Amber Heard’s grootste wens is uitgekomen. De Amerikaanse actrice (35) mag zichzelf eindelijk moeder noemen. Haar dochter Oonagh Paige Heard is op 8 april door een draagmoeder op de wereld gezet. Heard zelf kreeg in het verleden al te horen dat ze niet op een natuurlijke wijze zou kunnen bevallen.

“Ik ben zo enthousiast om dit nieuws met jullie te delen. Vier jaar geleden besloot ik dat ik een kind wilde. Ik wilde het op mijn eigen voorwaarden doen”, zo schreef ze donderdag op Instagram. “Ik besef nu hoe radicaal het voor ons als vrouwen is om op deze manier over een van de meest fundamentele onderdelen van ons lot na te denken. Ik hoop dat we op een punt komen waarop het normaal is om geen ring te willen hebben om een wieg te hebben.”

Hoewel ze deels vindt dat haar privéleven niemand wat aangaat, voelde ze zich door haar werk genoodzaakt het nieuws toch te delen. “Mijn dochter is geboren op 8 april 2021. Haar naam is Oonagh Paige Heard. Ze is het begin van de rest van mijn leven.”

Een bron bevestigt aan Page Six dat het meisje, dat vernoemd is naar Ambers overleden moeder die in 2020 overleed, , middels een draagmoeder ter wereld is gekomen. “Oonagh is absoluut prachtig en Amber is dolgelukkig. Ze wist altijd al dat ze moeder wilde worden, dit is haar grootste wens die uitkomt. Ze is de geweldige vrouw die heeft geholpen om Oonagh in haar leven te brengen zo dankbaar.”

Heard heeft een relatie met cameraman Bianca Butti, met wie ze sinds januari 2020 aan het daten is. Volgens Page Six heeft Heard “enige tijd geleden de beslissing genomen om in haar eentje een baby te krijgen”.

Heard was vijf jaar geleden getrouwd met Johnny Depp, die ze ervan beschuldigt haar te hebben mishandeld. Ook had ze een relatie met Tesla-topman Elon Musk.