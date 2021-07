Komen er strengere reisregels voor Portugal? “We hebben de epidemie niet meer onder controle”

De zeer besmettelijke deltavariant rukt fors op in Portugal. — © Corbis via Getty Images

Door de forse opmars van de deltavariant gaan de coronacijfers in Portugal opnieuw de slechte kant op. In die mate zelfs dat in 45 steden en gemeenten voortaan opnieuw een avondklok geldt. Om te voorkomen dat toeristen die deltavariant mee terug naar ons land nemen, pleit minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor strengere regels voor terugkerende reizigers, al is daar voorlopig geen politieke eensgezindheid over.