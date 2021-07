Ex-baas Bpost Van Avermaet riskeert 10 jaar cel en boete van één miljoen in de VS

Jean-Paul Van Avermaet, ex-topman van Bpost, is door een Amerikaanse recht­bank in staat van beschuldiging gesteld. Hij moet voor een ‘grand jury’ verschijnen wegens verboden prijsafspraken in de beveiligingssector en riskeert tien jaar cel en een boete van 1 miljoen dollar. Van Avermaet stond op een FBI-lijst om gehoord te worden en dreigde opgepakt te worden als hij naar de VS zou reizen, maar beweerde dat hij niet reisde wegens corona.