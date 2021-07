“Spreek de naam niet uit”, zei Mark Cavendish na alweer een sprintzege in Chateauroux. Maar met tweeëndertig Tourzeges en een blakende vorm heeft hij het record van Eddy Merckx nu echt in zicht. Nog twee keer winnen en het is zo ver. De ‘allergrootste’ gunt het hem van harte: “Wat Cavendish doet, is fantastisch.”