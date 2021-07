Achter de schermen van de seizoensfinale van ‘Blokken’ met presentator Ben Crabbé

Nog een keer alles geven in een finale en dan trekt ‘Blokken’ er tijdens de zomervakantie even de stekker uit. Dorien Desmedt en Jeroen De Smet nemen het als superquizzers tegen elkaar op, om prijzengeld voor Kom op tegen Kanker binnen te rijven. En zoals steeds staat Ben Crabbé (58) klaar als presentator. “Na al die tijd is het tempo nog altijd hetzelfde als bij het begin. Terwijl ik wel bijna dertig jaar ouder ben.”