Ismael Debjani strandt op minder dan seconde van Belgisch record op de mijl

Ismael Debjani is donderdagavond als vijfde gefinisht op de mijl tijdens de Diamond League in Oslo. Hij klokte een persoonlijk record van 3:52.70, op minder dan een seconde van het Belgisch record van Pieter-Jan Hannes, dat op 3:51.84 staat.

Hannes liep zijn nationale record in 2015 eveneens in Oslo. De chrono van Debjani donderdagavond is de tweede tijd in de geschiedenis van een Belg. De winst ging in 3:48.37, een beste wereldjaarprestatie, naar de Austaliër Stewart McSweyn.

Op de 3.000 meter liep de Ethiopiër Yomif Kejelcha een beste wereldjaarprestatie van 7:26.25. Het gaat ook om een Diamond League-record en de zevende tijd in de geschiedenis. In het polsstokspringen ging de Zweedse wereldrecordhouder Mondo Duplantis over 6m01, een meetingrecord. Op de 400 meter horden ging de winst naar de Nederlandse Femke Bol in een nationaal record van 53.33.