Thomas De Gendt wordt voor nieuwe mijlpaal in de Tour getrakteerd op… een M&M’s-taart

400 uitgereden etappes in de drie Grote Rondes. Er zijn er maar weinigen die het Thomas De Gendt nadoen. De “koning van de ontsnapping” werd ’s avonds in het hotel dan ook op gepaste wijze in de bloemetjes gezet. En dat gebeurde met een heuse taart bestrooid met M&M’s. Niet toevallig, want De Gendt staat erom bekend enorm verlekkerd te zijn op het gekleurde chocolade snoepgoed.

Het duurde wel even voordat iedereen door had waarom er een taart werd aangevoerd. “Wie is er jarig?”, horen we iemand verbaasd zeggen. Als de reden eenmaal duidelijk is, weerklinkt er luid applaus.

De beelden: