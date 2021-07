Wordt Niels Destadsbader na zanger en acteur ook de ‘De Slimste Mens ter Wereld’?

Zanger, presentator en acteur Niels Destadsbader is de nieuwste toevoeging aan het lijstje kandidaten van Erik Van Looy voor het komende seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. “Niels is een beetje de Romelu Lukaku van de Vlaamse showbizz”, zegt de quizmaster. “Hij kan gewoon alles en doet dat ook nog eens op een ongelofelijk hoog niveau. Het is een heel straffe presentator, acteur én zanger samengebald in één superkandidaat. Dat gaat wat geven in het najaar. Ik denk dat we ons heel goed gaan amuseren. We zullen dan ontdekken wat hij waard is als quizzer.”

Het is de eerste deelname van Destadsbader aan de Play4-quiz. “Ik weet alvast dat de studio’s in Vilvoorde zijn”, zegt hij. “De rest moet ik nog instuderen.” (lacht) Al kan hij misschien rekenen op zijn eigen ervaring als presentator van spelprogramma’s. Bij VTM presenteerde hij onder meer The Wall, Is er wifi in Tahiti? en Ligt er Flan op de Mont Blanc? Ook op sport zou hij wel eens goed kunnen scoren. Destadsbader is immers een grote voetbal- en basketbalfan. Mochten er nog hiaten zijn in zijn kennis, dan heeft hij nog even tijd om zich voor te bereiden tot de opnames later in het najaar van start gaan. Al zal dat moeten wachten tot na zijn drukke zomer met optredens.

Destadsbader is de vierde kandidaat die heeft toegezegd voor het nieuwe seizoen van het Play4-programma. Hij zal er aanschuiven in de stoeltjes naast zijn The Voice-collega Laura Tesoro, chef-kok Sandra Bekkari en musicalacteur Dorian Liveyns. Die laatste zal in de jury zijn verloofde James Cooke terugvinden.

(eadp)