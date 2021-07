Van der Poel ziet zichzelf nooit de Tour winnen: “We hebben nog geen enkele berg beklommen”

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) rijdt ook na de zesde rit in de Tour de France nog in het geel, maar ziet in zichzelf geen potentiële eindwinnaar. “Neen, dat denk ik niet”, antwoordde de 26-jarige Nederlander op de vraag of hij ooit wil terugkeren om de Tour te winnen.

“Natuurlijk is het leuk om een week in het geel te rijden, maar we hebben nog geen enkele berg beklommen. Dat zal wat anders worden”, beseft de Nederlandse alleskunner. “Je kan deze week niet vergelijken met de twee zware weken die nog komen.”

Van der Poel knapte opnieuw z’n werk op voor de ploeg, maar het leidde niet tot een ritzege voor zijn sprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen. “Ik voelde me nog goed”, legde de gele trui uit, maar in het slot verloor Jasper mijn wiel, ik zocht hem nog, maar ik dacht wel dat Merlier de spint zou doen. Zo hadden ze het me verteld. Maar blijkbaar was het Philipsen.”

Over zijn eigen dag was hij tevreden. “Het was niet zo’n lastige dag”, vatte hij samen, “in het begin ging het wel hard. Al zag wel je dat het op een massaspurt zou uitdraaien. Vrijdag zal het wat anders zijn. Het zal een felle strijd worden en het zal er ook van afhangen hoe het peloton het wil aanpakken. Willen de klimmers al iets proberen of niet. We zullen zien.”

Cavendish won zijn tweede rit in de sprint. “Ongelofelijk”, zei Van der Poel. “Normaal zou hij hier niet eens starten en ondertussen heeft hij al twee etappes op zijn naam. Hij is helemaal terug. En dat voor iemand die tien jaar ouder is dan ik. Of dit me goesting doet krijgen om dan ook nog te koersen? Dat is nog lang.”

Philipsen sprintte donderdag naar de tweede plaats. Merlier, die de sprint had aangetrokken, werd zelf nog zesde. Mathieu van der Poel, die de verplichte persconferentie moest bijwonen, was de enige van het team die na de etappe wou reageren.