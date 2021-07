Feestje in volgwagen van Deceuninck - Quick-Step: “Cav die is van ons, olé olé”

Zes etappes. Drie overwinningen. Dat is de balans van de tot nu toe al meer dan geslaagde Tour van Deceuninck - Quick-Step. Julian Alaphilippe won de eerste etappe, Mark Cavendish boekte vandaag al zijn tweede ritoverwinning. En dan mag er al eens wat gekker gedaan worden. Zo werd er in de volgwagen van The Wolfpack door onder meer Tom Steels duchtig gevierd. “Cav die is van ons, olé olé”, klinkt het.