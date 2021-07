Jasper Philipsen: “Geen schande om door Cavendish geklopt te worden”

Jasper Philipsen wond er geen doekjes om na zijn tweede plaats. “Ik dacht dat ik in de ideale positie zat om het af te maken. De lead-out ging heel goed. Ik kon aanzetten toen ik wou, maar er was vandaag ook één man sneller. De voorbije weken al presteert Cavendish op een heel hoog niveau. Het is geen schande om door Cavendish geklopt te worden”, aldus de Hamse sprinter van Alpecin-Fenix.