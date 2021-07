Brusselaar (22) organiseert Belgische Free Britney-mars

Een Brusselse kunstenaar organiseert op woensdag 14 juli de Belgische Free Britney-mars. Dat is een opkomst om te eisen dat Britney Spears niet langer haar vader als bewindvoerder heeft en weer haar eigen beslissingen mag nemen.

“Dertien jaar al worden Britney Spears basismensenrechten ontzegd door het bewindvoerderschap van haar vader, dat normaal alleen geldt voor onbekwame individuen”, staat te lezen op de Facebookpagina die het evenement aankondigt. “Niemand verdient dit, zeker Britney niet. Laat van je horen.”

De mars begint op 14 juli om 17 uur aan de Amerikaanse ambassade in de Regentlaan in Brussel, waarna richting Leopoldpark gewandeld wordt om daar te picknicken. De organisator van de Belgische mars is de 22-jarige Sancho Hemelsoen, een kunstenaar die van alle markten thuis is.

Free Britney is een wereldwijde beweging geworden die oproept om de 39-jarige popster Britney Spears al haar beslissingen weer zelf te laten nemen. Op dit moment is haar vader haar bewindvoerder, maar Britney zegt dat ze daar meer last van ondervindt dan dat ze erbij wint. Een rechter in Los Angeles heeft haar verzoek om hem te ontslaan als bewindvoerder opnieuw afgewezen.

