Martinez over zorgenkinderen Hazard en De Bruyne: “Voor Eden wordt het moeilijker dan voor Kevin”

Bondscoach Roberto Martinez heeft donderdagavond bij aankomst in München een tipje van de sluier gelicht over de gezonheidstoestand van Kevin De Bruyne en Eden Hazard. “We spelen geen spelletjes, we wachten tot het allerlaatste moment om een beslissing over hen te nemen”, zei Martinez. “Voor Eden wordt het moeilijker om Italië te halen dan voor Kevin.”

Kevin De Bruyne en Eden Hazard blesseerden zich in de 1/8ste-finalewedstrijd tegen Portugal. De Bruyne werd geraakt aan de enkel na een onbesuisde tackle van João Palhinha.

“Zoals jullie weten hebben Kevin en Eden vanochtend niet getraind, maar er zullen nog vierentwintig uur passeren die positief zijn voor hun herstel. Op dit moment vechten we tegen de tijd, we nemen de beslissing over Kevin en Eden pas in de laatste minuut. Op dit moment is het onmogelijk te zeggen of ze fit geraken.”

Martinez kreeg daarop de vraag of hij misschien zand in de ogen van de Italianen wil strooien. De bondscoach ontkent. “We proberen de spelers fit te krijgen, dat heeft niets met spelletjes of met arrogantie te maken.” Even daarna lichtte hij toch een tipje van de sluier op.

“We proberen de spelers fit te krijgen voor de rest van het toernooi. Het wordt misschien moeilijk voor Eden om morgen al fit te zijn. Met Kevin is het anders, hij heeft een ligamentprobleem.”

Het lijkt erop dat Martinez Hazard niet wil riskeren van het begin om hem achter de hand te houden voor een eventuele halve finale tegen Zwitserland of Spanje. De Bruynes enkel kan daarentegen worden ingetapet. Hij zou de aftrap tegen Italië wel kunnen halen.

Martinez had vooral woorden van lof voor zijn Italiaanse tegenstander.

“Italië is een geweldige ploeg. Ze pressen met velen, zijn erg dynamisch, met vele spelers die in de tegenaanval gaan. Als ik één kwaliteit moet noemen dan is het de synchronie. Dat is de verdienste van Roberto Mancini en dat is de reden dat Italië al 31 wedstrijden ongeslagen is.”

“Italië en België zijn statistisch de beste ploegen van het EK en de ploegen die de meeste wedstrijden sinds de kwalificaties wonnen”, aldus Martinez. “Veertien op een rij, iets dat alleen Duitsland ooit presteerde. Voor mij is het jammer dat we Italië nu al treffen. Net zoals we Portugal te vroeg tegenkwamen.”