In Lissabon en omgeving rukt de deltavariant stevig op. — © Corbis via Getty Images

De wereldwijde opmars van de deltavariant is niet meer te stuiten. Ook in ons land zorgt deze besmettelijkere coronaversie al voor de helft van alle nieuwe gevallen. Stijgende cijfers zien we (nog) niet, en dat moeten we zo lang mogelijk volhouden. “Europa heeft zich te vroeg rijk gerekend”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.