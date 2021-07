Vaccinatiecampagne zal nog meer versnellen

Ook het Europees geneesmiddelenagentschap benadrukt vandaag nog maar eens het belang van vaccinatie. Enkel wie volledig gevaccineerd is, en daarna nog twee weken wacht, is afdoende beschermd tegen het coronavirus. Wie zich niet laat vaccineren, kiest voor besmetting met het virus. Dat blijkt in Spanje, de topbestemming voor Limburgse vakantiegangers. Daar zijn vandaag 6000 mensen in quarantaine geplaatst na een enorme corona-uitbraak die veroorzaakt is door feestende tieners. Bij ons blijft de vaccinatiecampage lopen als een trein en ze zal nog versnellen nu mensen sneller kunnen intekenen voor een tweede prik Astra Zeneca.