Onze wijnkenner Alain Bloeykens selecteerde de 25 beste wijnen uit een doos, en 5 daarvan hadden net dat tikkeltje meer

We schreven het vijf jaar geleden al: als de zomer een beetje meewil, verkopen de supermarkten meer wijn in een doos dan het equivalent in flessen. Vorig (en ook dit) jaar werd die piek al lang voor de zomer bereikt. Met dank aan de coronapandemie, want tijdens de lockdown(s) liep het storm voor die bag-in-boxen. En dat vertaalt zich in flink wat nieuwigheden én een nog groter aanbod.