De Limburgse politiezones die actief zijn in de mijngemeenten gaan morgen extra manschappen inzetten om voor, tijdens en na de wedstrijd alles in goede banen te leiden. Vooral in Genk en Maasmechelen staat de politie paraat. In Maasmechelen doet politiezone LAMA een oproep naar de Italiaanse én Belgische voetbalsupporters om het gezond verstand te gebruiken, en zeker geen vuurwerk af te steken.