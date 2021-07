Herk-de-Stad

Morgen is het eindelijk zover. De Rode Duivels nemen het in de kwartfinale van het EK op tegen de Italianen in de Allianz Arena in München. Een dertigtal Limburgers zakken af naar het Duitse voetbalstadion om daar de match bij te wonen. Zo ook de 34-jarige Wesley Ceulemans uit Herk-de-Stad. Samen met twee kameraden vertrok hij deze middag vanuit Hasselt om de Rode Duivels naar de halve finale te schreeuwen.