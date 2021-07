Geen enkele groene zone meer in Spanje, Catalonië en Valencia rood

Nu ook Galicië en de Balearen oranje kleuren, telt Spanje geen enkele groene zone meer. Ook Cyprus kleurt rood. Vorige week kleurden al La Rioja, Castilië-La Mancha en Andalusië rood. Voor ECDC een regio rood kleurt, moet die een incidentie hebben van 75 à 200 besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken en een positiviteitsgraad van 4 procent of meer. Een regio wordt ook rood als de incidentie hoger is dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners maar lager dan 500. Als de incidentie nog hoger ligt, is de kleurcode donkerrood, maar dat is alleen zo in Frans-Guyana.

(Lees verder onder de foto)

Nieuwste Europese kleurenkaart van 1 juli 2021 — © ECDC

De wijziging van de kleurcodes kan vervelende gevolgen hebben voor terugkerende reizigers uit die gebieden. Wie terugkeert van een verblijf in een rode zone moet tien dagen in quarantaine en moet twee PCR-tests afleggen. Die quarantaine kan op de zevende dag afgebroken worden als een tweede PCR-test dan negatief blijkt. De overheid neemt de update van ECDC-kaart wel steeds pas over de eerstvolgende maandag erna.

In andere Europese landen is de tendens op de ECDC-kaart positiever. In Griekenland en Nederland zijn opnieuw regio’s groen geworden. Frankrijk, Denemarken en Italië zijn inmiddels volledig groen.