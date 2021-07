Goedgemutste Cavendish spreekt zowaar een mondje Nederlands: “Oe ist?”

Mark Cavendish is in goeden doen en dat heeft ook zijn invloed op het humeur van de Brit. Normaal moet Cav’ niet echt van interviews weten, maar voor de start van de zesde rit was hij wel bijzonder goedgemutst. “Ollemolle! Oe ist?”, zo begroette hij Sporza-journalist Renaat Schotte. Waarop deze laatste even polst hoe het met het Nederlands van Cavendish gesteld staat. “Jajaja, ik ben met Wilfried Peeters in de bus. Het is een goede Ronde van Frankrijk.”