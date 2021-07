© RDr

In Meeuwen ter hoogte van de rotonde op de Genkerbaan met de omleidingsweg N76 is donderdag rond 18.15 uur een trekker met aanhangwagen gekanteld. Daarbij verloor de trekker zijn lading houtsnippers. De politie regelt het verkeer zodat er geen file ontstaat. De firma zet een kraan en grijpcombinatie in om de houtsnippers te ruimen. Er vielen geen gewonden. Het verkeer kan nog enige tijd last ondervinden. RDr