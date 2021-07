De Chaussée d’Amour: folklore of beschamend? — © Karel Hemerijckx

Sint-Truiden

Jelle Engelbosch (N-VA), waarnemend burgemeester in Sint-Truiden, wil de Chaussée d’Amour laten verdwijnen. Samen met partijgenoot en schepen Jo François onderzoekt hij of de onroerende voorheffing voor bordelen vertienvoudigd kan worden. “Zo kunnen we dit beschamende verhaal uitdoven.”