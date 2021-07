De Britse prinses Diana, die in 1997 het leven liet na een tragisch ongeval in Parijs, zou op donderdag 1 juli haar zestigste verjaardag hebben gevierd. Toch blijft Lady Di verder leven in het collectieve geheugen én op TikTok, want op de sociale netwerksite is haar eigenzinnige stijl een grote hype onder twintigers.