Mark Cavendish wint na 2008 en 2011 voor derde keer op rij in Châteauroux: “Hier werk je je hele leven hard voor”

Mark Cavendish was donderdag in de zesde rit in de Ronde van Frankrijk opnieuw aan het feest. De 36-jarige Brit haalde het na 160,4 kilometer tussen Tours en Châteauroux in een massasprint voor Jasper Philipsen en Nacer Bouhanni.

LEES OOK. Cavendish spurt naar tweede ritzege in drie dagen, Philipsen strandt op tweede plaats

De verwachte massasprint kwam er en daarin was Cavendish voor de tweede keer in deze Tour oppermachtig. Dinsdag won hij ook al in Fougères. Drie keer kwam de Tour al aan in Châteauroux, drie keer won de Brit.

“Elke keer dat ik hier kom, is de laatste rechte lijn een beetje anders”, stelde Cavendish vast. “In 2008 was het lichtjes omhoog, nu was het een overgang van vlak naar dalend. Er waren veel teams die panikeerden, vooral Franse teams die onvoorspelbare moves maakten. Ik begrijp niet dat je hier start met een sprintploeg en dan niet rijdt voor een sprint, zoals Arkea-Samsic en FDJ. Je hebt dan meer aan een team dat meer verantwoordelijkheid neemt in een sprint, zoals Alpecin-Fenix dat doet. Ik wilde nog iets langer in het wiel van Morkov blijven zitten, maar ik moest een seconde vroeger de sprong maken, door het sterke werk van Alpecin-Fenix.”

“Het is tien jaar geleden sinds ik hier voor de laatste keer won, dat is echt speciaal. Ik denk echter niet aan de groene trui, ik ben hier gewoon om voor ritoverwinningen te gaan en dat wil ik blijven doen. Daar werk je je hele leven hard voor. En als je dan ziet dat mannen als wereldkampioen Alaphilippe voor mij werken, is dat alleen maar mooier.”

© Pool via REUTERS

Het is voor Cavendish zijn 32e ritzege in de Tour, zijn 50e in een Grote Ronde. Hij nadert zo steeds meer op het onbereikbaar geachte record van Eddy Merckx met 34 ritoverwinningen in de Tour...

“Spreek de naam niet uit!”, lachte hij. “Als ik goed genoeg ben om nog 50 ritten in de Tour te winnen, zoveel te beter. Als ik nooit meer kan winnen, dan is dat maar zo. Ik neem er vrede mee en geniet van elke overwinning.”

Drie keer Châteauroux, drie keer Mark Cavendish in beeld:

© BELGAIMAGE

© AFP

© EPA-EFE

(vml)