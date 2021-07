Duizenden Vlaamse 15-jarigen per ongeluk uitgenodigd voor coronavaccin

2.073 Vlaamse 15-jarigen hebben onlangs een uitnodiging gekregen voor een coronavaccinatie. Nochtans zijn zij nog helemaal niet aan de beurt. Door een technische fout kregen ze wel allemaal al een uitnodiging in de bus. “De code is intussen ongeldig gemaakt.”

15-jarigen in heel Vlaanderen keken de afgelopen dagen misschien wel vreemd op toen ook zij al een brief in de bus vonden om zich tegen corona te laten inenten in een van de dertien centra waar ze verwacht worden. Maar dat gebeurde per abuis, want jongeren onder de zestien jaar worden voorlopig nog niet uitgenodigd.

“Technische fout”

“Het gaat om een technische fout met een databank waar iedereen in Vlaanderen in staat”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg & Gezondheid. “Er waren enkele dagen geleden zo’n 2.000 jongeren die nu nog vijftien zijn en dit jaar nog zestien worden. Zij werden per ongeluk al mee ‘gemarkeerd’ bij de groep die nu al zestien is. Sommige vaccinatiecentra die al vrij ver staan met hun uitnodigingen hebben daardoor automatisch al die uitnodiging mee verstuurd.”

Voor de betrokken jongeren heeft het geen zin toch naar het vaccinatiecentrum te trekken. “De codes van deze brieven zijn ongeldig gemaakt. Aan de centra hebben we laten weten dat als iemand toch al een afspraak had ingeboekt en/of aan het centrum opdaagt, dat ze dan niet vaccineren en zeggen dat er later een nieuwe uitnodiging volgt.”

