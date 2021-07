Restaurant Dienstencentrum ‘Aan de Statie’ terug gestart

Na een maandenlange verplichte sluiting is donderdag 1 juli het restaurant in het dienstencentrum ‘Aan de Statie’ opnieuw gestart. Voortaan kan al wie gezond wil tafelen er - na voorafgaandelijke reservering - drie keer per week terecht.

Donderdag 1 juli heeft het restaurant van het Dienstencentrum Aan de Statie zijn deuren opnieuw geopend. Voortaan kan iedere belangstellende er iedere dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.30 en 13 uur terecht voor een (h-)eerlijke gezonde maaltijd. Naar goede gewoonte worden de maaltijden bereid door chef-kok Ronny Tollenaers van het aangrenzende woonzorgcentrum Ludinaca.

“Voor een optimale veiligheid van onze gasten, houden we een aantal coronamaatregelen aan” verduidelijkt bevoegd schepen Michel Stevens. “Dat betekent dat er maximum 4 personen per tafel zitten, dat er een afstand van 1,5 meter wordt aaangehouden tussen de tafels, dat het dragen van een mondmasker verplicht is wanneer men niet aan tafel zit en dat het maximum aantal gasten per dag voorlopig beperkt blijft tot 40.”

Wie graag lekker wil mee-tafelen moet ten laatste de dag voordien voor 11 uur reserveren bij het dienstencentrum op 089-730061 of via dienstencentrum@lanaken.be. De prijs per maaltijd blijft behouden op € 7,50 (SVT: € 6,50, sociaal tarief: € 3). (eva)