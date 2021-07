William en Harry herenigd voor onthulling standbeeld Diana

Prins William en zijn broer Harry hebben in de tuin van Kensington Palace het standbeeld voor hun overleden moeder, prinses Diana, onthuld. Het is de eerste keer dat de twee samen in het openbaar verschijnen sinds de begrafenis van hun grootvader.

Het standbeeld werd onthuld op de verjaardag van prinses Diana, die vandaag 60 jaar geworden zou zijn. Het bronzen beeld, waarop Diana te zien is terwijl ze een jongen en een meisje omhelst, kreeg een plaats in de vernieuwde Sunken Garden van Kensington Palace. Volgens het Britse koningshuis was de tuin, die deel uitmaakt van Hyde Park, één van de favoriete plekken van Diana toen ze daar woonde.

“Elke dag wensen we dat ze nog bij ons was, en we hopen dat dit standbeeld voor eeuwig symbool zal staan voor haar leven en nagedachtenis”, klinkt het in een gezamenlijke mededeling van Harry en William. Prinses Diana wordt herinnerd om haar liefde, kracht en karakter. “Kwaliteiten die ze als kracht aanwendde voor het goede in de wereld.”

© REUTERS

Sunken Garden zal vanaf vrijdag opengesteld worden voor het publiek. Toen de broers in 2017 opdracht gaven om het standbeeld te maken, spraken ze hun hoop uit dat het bezoekers aan het paleis ‘zou doen nadenken over haar leven en haar nalatenschap’.

Gespannen relatie

De relatie tussen de broers was de voorbije maanden gespannen, maar de plooien tussen de twee glimlachende prinsen leken donderdag gladgestreken toen ze samen in Kensington Palace verschenen. De ceremonie zelf eindigde wel met een anticlimax: zonder veel plichtplegingen of speeches werd het doek weggetrokken om het mooie standbeeld te onthullen.

© AP

Het was de eerste keer dat de broers samen in het openbaar verschenen sinds de begrafenis van prins Philip op 17 april. Harry, die met zijn vrouw Meghan Markle en hun twee kinderen in de Verenigde Staten woont, kwam een week geleden al naar Londen om zijn quarantaine uit te zitten.

© AFP

© REUTERS

© AFP

(pjv/rvs)