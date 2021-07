“Twee vaccindosissen beschermen ons wel degelijk tegen de deltavariant”

De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had woensdag gemeld dat het aantal covidbesmettingen vorige week weer was beginnen toe te nemen na tien weken van dalingen. Daarbij rukt de deltavariant op.

“We zijn ons bewust van de ongerustheid over de snelle verspreiding van de deltavariant”, zegt Cavaleri. “Maar op dit moment lijkt het zo dat de vier vaccins die de Europese Unie (EU) heeft goedgekeurd bescherming bieden tegen alle stammen die in Europa circuleren, ook de deltavariant.” De vier vaccins die in de EU goedgekeurd zijn, zijn die van Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson.

WHO Europa verwacht dat de deltavariant tegen augustus dominant wordt in Europa. Eerder had het ECDC, het Europese centrum voor ziektebestrijding, dat al aangegeven.