Veertiger rijdt met namaakstempel op nummerplaat in Tongeren

De politie van Bilzen onderschepte woensdag een bestuurder op de Bilzersteenweg in Tongeren. De man (43) uit Bilzen zag een maand geleden nog zijn wagen getakeld worden omdat deze niet ingeschreven of verzekerd was. Ditmaal bleek de verzekering wel in orde, maar de inschrijving niet. Op de auto hing dan weer een duplicaat van het kenteken waarop met nagelgel een namaakstempel werd aangebracht. Het voertuig werd getakeld. De veertiger legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van speed en wiet. Hij moest meteen het rijbewijs voor twee weken inleveren. Zijn passagierster (23) uit Tongeren had een gebruikershoeveelheid cannabis op zak. Deze werd in beslag genomen. Uiteindelijk volgden verschillende processen-verbaal. ppn