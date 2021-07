Dronken tieners ontsnappen aan zware verwondingen bij crash tegen boom in Maaseik

Twee dronken twintigers veroorzaakten donderdag een zwaar ongeval p de Maastrichtersteenweg in Maaeik. Ze liepen daarbij slechts lichte verwondingen op. Het ongeval gebeurde rond 1.20 uur. Even daarvoor reed het duo nog al driftend over de Markt waarbij de passagier uit het raam hing en lag te roepen en tieren. Via de Ringlaan ging het richting Siemkensheuvel, maar op de Maastrichtersteenweg liep het mis omdat de bestuurder geen controle meer had over het voertuig. Aan hoge snelheid knalden ze tegen een boom. Hun wagen spatte uit elkaar. T.V. (26), de eigenaar van de auto, en J.S. (24), de vermoedelijke passagier, ware lichtgewond en legden allebei een positieve alcoholtest af. De brandweer moest de ravage opruimen terwijl de politie het rijbewijs van de chauffeur introk.

