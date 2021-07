Het zal je niet verbazen dat de Verenigde Staten vaak voorkomen als we Björn Soenens in deze rubriek aan het woord laten. Altijd een Amerikafreak geweest, heeft hij zijn droomjob gevonden als VS- correspondent van de VRT. Van de schoonheid der wanstaltigheid in Brooklyn waar hij woont tot de rust in musea en hoe mooi het is als je om je heen, maar ook omhoog kijkt.