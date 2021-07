Ontwerper van de Aircar Stefan Klein heeft woensdag een succesvolle testvlucht afgerond met zijn futuristisch toestel. De man vloog van Nitra naar Bratislava, wat goed is voor zo’n 75 kilometer, en deed daar amper 35 minuten over. Eenmaal aangekomen in de hoofdstad van Slovakije transformeerde hij zijn Aircar terug naar een auto en reed hij de stad in.