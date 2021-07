In het zuidwesten van Canada zijn opnieuw naamloze graven gevonden in de buurt van een vroegere school voor inheemse kinderen. Onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om de lichamen gaat van leerlingen van de vroegere Saint Eugene-school, in de buurt van het stadje Cranbrook. Dat deelt de lokale inheemse gemeenschap woensdag mee.