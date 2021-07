Delfine Persoon begint zaterdag aan weg richting nieuwe wereldtitel

Het is even geleden dat voormalig WBC-kampioene bij de pluimgewichten (tussen 55,338 en 57,152 kg) Delfine Persoon nog in competitieverband in de ring kwam. Zaterdag (om 19 uur) is het weer zover in zaal Klokkeputten in Eernegem. De 36-jarige West-Vlaamse, goed voor 44 zeges en 3 nederlagen in haar carrière, zal er haar halve finale op weg naar de vacante IBO-titel bij de superpluimgewichten (tussen 57,152 en 58,967 kg) afwerken tegen de 30-jarige Russische Elena Gradinar (10 zeges, 1 nederlaag). Er worden 300 personen, allen VIPS, toegelaten.