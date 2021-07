De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair ziet uitbreidingsmogelijkheden in België. En dan vooral op Brussels Airport, waar ze aast op slots (start- en landingsrechten) van Brussels Airlines, dat na een herstructurering kleiner is geworden. Maar Brussels Airlines weigert slots vrij te geven, zo hekelde Ryanair-topman Michael O’Leary donderdag tijdens een persconferentie in Brussel.